Masacre en Yondó: asesinaron a tres personas en un corredor rural en la vía hacia Puerto Berrío

Uno de los lesionados fue trasladado de urgencia al Hospital Héctor Abad Gómez, de esta localidad, mientras que los investigadores judiciales se encargaron de la inspección de los cuerpos sin vida de las tres víctimas, cuyas identidades no trascendieron. La comunidad aseguró que no tienen conocimiento del origen de los fallecidos.

Hasta el momento no se tienen claras las hipótesis de este triple homicidio, aunque no se descarta que tuviera relación con la confrontación entre estructuras criminales, las cuales ya habían dejado una persona asesinada a comienzos de esta semana, cuando en la vereda Puerto Argentina ocurrió el homicidio de Ever Rendón, conocido como Botija, en un hecho en el que hubo otras dos personas lesionadas.

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza, aseguró que las labores judiciales en este municipio debieron contar con el apoyo del Ejército y la Policía, teniendo en cuenta que hay territorios donde los grupos armados limitan el tránsito de personas y vehículos después de las 6:00 de la tarde, como en el que ocurrió la masacre de estas personas.

Este triple homicidio ocurrió horas después de que se realizara un consejo de seguridad por los recientes enfrentamientos entre grupos armados en la vereda San Miguel del Tigre, los desplazamientos en la vereda Puerto Matilde y los más recientes homicidios. Todo para anunciar que se incrementará el pie de fuerza para intentar controlar la ofensiva de estos grupos armados.