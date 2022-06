La comunidad se encuentra en un albergue prestado por la Alcaldía de Medellín. El líder precisó que no les han dado atención a las personas enfermas y que están hacinados: “Tenemos personas que no han podido atender. En el salón hace mucho calor, no podemos dormir”.

Pero un líder de la comunidad, que no dio su nombre por temor a represalias de los grupos armados, dijo que en el resguardo quedaron 100 personas. Contó que están confinadas, asustadas; los niños no están recibiendo clases y temen moverse de un lugar a otro. “Es inevitable: esas 100 personas van a terminar viniendo a ciudad capital. No hay una solución pronta para lo que estamos viviendo”, comentó el líder.

Tire y afloje

La situación de la comunidad de El 18 se ha convertido en un tire y afloje. El líder dijo que el alcalde de El Carmen, Jaiberth Ríos, ha hecho caso omiso a las quejas. “Se ha burlado de nosotros”, dijo. Consultado al respecto, el alcalde dijo, por el contrario, que ayer sostuvieron una reunión en El 18 para analizar la situación de orden público.

Ríos comentó que hicieron una verificación de derechos humanos y se concluyó que la población no está confinada: “Después de haber estado en campo no se evidenció que no hay confinamiento, pese a que ellos se hubieran declarado así. No tienen problema en la movención en la zona. Hablamos con comunidad afro que habita el sector y nos dijo que no hay amenazas”.

El líder de El 18, sin embargo, consideró que no hay garantías para volver al resguardo y aseguró que los niños no están yendo a la escuela: “No podemos volver. Estamos en la mitad de dos bandos, las AGC y el ELN. No hay garantías para regresar y tenemos mucho miedo”, concluyó.

Todavía sin confirmar lugar está prevista una reunión presencial entre los líderes de El 18, la Alcaldía de El Carmen de Atrato y la Gobernación de Chocó. Por ahora se ha considerado a Medellín y Bogotá como sedes. Entre tanto, la Unidad de Víctimas está analizando si incluye a la población refugiada en el registro de víctimas.

Los indígenas solo esperan que termine la horrible noche que comenzó el 10 de mayo