“Es una mujer que nunca salió a vacaciones, no tuvo 24, ni Puente de Reyes ni Año Nuevo. Estuvo salvando vidas”, indicó el mandatario.

Y agregó que, en su trabajo, Montoya ha tenido que enfrentar “lo más duro: despedir a las personas que hemos perdido en la ciudad, pero también dándole la buena noticia a las familias de quienes se han salvado”.

“Será para nosotros un sinónimo de esperanza, una forma de darle gracias al personal de salud. No me canso de darle las gracias al Gobierno Nacional. No fue sencillo conseguir las vacunas cuando el mundo entero se las disputaba”, resaltó Quintero.