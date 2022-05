EL COLOMBIANO publicó las declaraciones de un constructor que estaba interesado en el lote y le contó a la Fiscalía que cuando le presentaron el negocio con la EDU tuvo dos reuniones: la primera en las oficina de la EDU, y la segunda en un apartamento con solo unas cuantas sillas donde estuvo Miguel Quintero.

“Es un lote que está a nombre de la SAE, que no es del municipio de Medellín, aún. El gobierno nacional le prometió entregárselo a Medellín para la construcción de 3.000 viviendas. Que esperamos se pueda llevar a cabo”, dijo la secretaria antes de agregar que el análisis de EL COLOMBIANO “no puede ser cierto. No es cierto porque el lote no es de Medellín”.

Sobre la participación de Miguel Quintero en el negocio, la secretaria dijo que “no es cierto” que el hermano del alcalde suspendido tenga negocios paralelos con la administración de la Alcaldía de Medellín. A pesar de que Fernando Gutiérrez, otro participante del negocio, sostiene, junto al constructor, que en la reunión sí estuvo Miguel Quintero. Gutiérrez asegura que el hermano del alcalde se está moviendo en la ciudad con venta de varios lotes.

El punto central en esta historia, además, es que los reunidos allí no aceptaron las intenciones de Miguel Quintero, pese a que este al parecer ofreció varias alternativas de precio y formas de pago.

“No creo que el hermano del alcalde se meta en los temas de la administración. A mí, ni como secretaria privada, ni como secretaria de Gobierno, nunca me ha pedido absolutamente nada. Si lo he visto 3 o 4 veces, en el cumpleaños del alcalde, en cosas muy familiares, es mucho. Pero Miguel jamás me ha pedido un espacio para alguien en la agenda, creo que Miguel no se mete con eso”, dice la secretaria.