Diana Catalina López, madre de Carlos, habló con Noticias RCN sobre lo sucedido. Ella explicó que el joven estaba viviendo en Florida desde hace tres años, y se encontraba terminando la secundaria. Además, explicó que aunque aún no tiene papeles, estaba en medio del trámite para conseguirlos.

La mujer contó que hace 12 días, los agentes de ICE llegaron a la casa de su hijo, preguntaron por él con nombre propio y lo detuvieron. “Ellos están metidos dentro de una jaula porque no tienen acceso tampoco al aire libre, no salen, no reciben el sol. Ellos están metidos dentro de una jaula, según lo que yo he entendido son como seis jaulas seguidas y cada jaula contiene entre 32 y 34 personas”, dijo Diana.