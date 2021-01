Estos serán los horarios del metro durante el puente festivo

El académico Santiago Tobón es coautor, junto a Daniel Mejía y Santiago Gómez, del estudio titulado “El efecto disuasivo de las cámaras de vigilancia sobre el delito”, publicado esta semana en la revista científica Journal of Policy, Analysis and Management. En esa investigación se analizaron 448 cámaras ubicadas en Medellín, entre 2013 y 2015. Según Tobón, “encontramos que con las cámaras hay una reducción del crimen del 19%, y también una reducción en los arrestos del 11%. Esto sugiere que las cámaras disuaden a los delincuentes de cometer crímenes, lo cual es positivo, porque vos querés disuadir al criminal, no necesariamente capturarlo, porque eso sale más costoso para el sistema de justicia”.