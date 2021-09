Para la jornada de este martes 28 de septiembre están previstas nuevas manifestaciones sociales, que se realizarán en el marco del Paro Nacional, que fueron convocadas en varias ciudades del país y Medellín no será la excepción.

A partir de las 10:00 a.m. están convocadas las marchas que se realizarán en la capital antioqueña. Desde esa hora saldrá una movilización en el Parque de los Deseos, que se dirigirá por Carabobo Norte, luego tomará la Avenida Ferrocarril, pasará por el Sena y terminará en el Parque de Las Luces.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores se detalló que esta nueva jornada de protestas es la continuación de las manifestaciones iniciadas a finales de abril, y se sigue reclamando por más garantías legales para los docentes en el país y en contra de la reforma tributaria recientemente aprobada en el Congreso.

Marchas en el resto del país

Así como en Medellín, otras grandes ciudades capitales también tendrán movilizaciones este martes. Es el caso, por ejemplo, de Bogotá, donde hay siete puntos de concentración definidos. En la mañana los manifestantes se reunirán en el Parque Nacional (9:00 a.m.), la Calle 27 con carrera (10:00 a.m.), y el Puente de la Dignidad (11:00 a.m.).

En la tarde las concentraciones estarán en la Universal Pedagógica (12:00 md), el Portal de las Américas (12:00 md), la Plaza de la Hoja (2:00 p.m.) y la Avenida Cali con Suba (2:00 p.m.).

Por otro lado, en Cali habrá una movilización que arrancará desde la Plazoleta de San Francisco sobre las 9:00 a.m. y hará un recorrido por el centro de esa ciudad, tomará la Calle Quinta y terminará en el Hospital Universitario del Valle.