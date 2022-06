“Insistir en este principio es en sí una promesa de mayor justicia social porque no renuncia al conocimiento crítico, al respeto por la pluralidad y a la defensa de los bienes públicos. En tal sentido, lamentamos profundamente que la expresión de inconformidad con las desigualdades o las injusticias de las que son testigos los jóvenes, implique, no una confrontación argumentativa, sino la pérdida de la vida o el daño de la integridad física”, indicaron los integrantes del Consejo Académico tras reunirse este jueves.

La corporación, en la que participan todos los decanos y directores de facultades, escuelas e institutos, e integrantes del comité rectoral y los representantes profesorales, reiteró que como universidad pública no pueden ser indiferentes a acciones que tienen lugar en el campus o fuera de este que pongan en riesgo o apagan la vida de alguna persona.

“La expresión argumentada de inconformidad constituye un valor ciudadano al que la universidad no ha renunciado ni renunciará jamás, de la misma forma que ella no cesa de esforzarse, ¡hasta el límite de sus posibilidades!, para que no se frustren los sueños individuales o colectivos, ni se pierda la potencia creadora de nuestros jóvenes, y para que no se produzcan pérdidas irreparables para sus familias, amigos y compañeros”, añadieron en el comunicado.

Finalmente, reiteraron el llamado a la comunidad universitaria a procurar el cuidado de la vida y reivindicar la prevalencia de la palabra. Asimismo, pidieron a la sociedad solidaridad, mesura y reflexión “para que también se acerque con respeto a la desazón y el dolor que hoy embarga a la universidad y a las familias de nuestra estudiante fallecida y de los estudiantes heridos”.