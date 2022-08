La empresa anunció, sin dar más detalles, que la Línea B solo estaba funcionando entre las estaciones San Javier y Suramericana, de la Línea B. Solo a las 5:25 de la tarde se logró reparar la situación según informó la misma empresa en sus páginas oficiales en las redes sociales. Pero las quejas de los usuarios no se hacían esperar.

Ayer martes 2 de agosto no fue un buen día para el Metro de Medellín, pues a lo largo del día se presentaron tres fallas que ocasionaron la interrupción del sistema en diferentes estaciones. Al final de la tarde se lograron sortear las dificultades.

No obstante, casi 40 minutos después, a las 4:35 p.m. el Metro informó en sus redes sociales que el servicio se restableció por completo en la Línea A.

Así lo hizo sentir Yudi Jiménez, empleada de una empresa en Envigado pero con residencia en Bello. Al enterarse, por parte de un compañero, que los trenes solo operaban entre algunas estaciones, se lamentó: “¿y ahora en qué me voy a ir, si es el medio en el que me transporto todos los días?”, se preguntó. No se le pudo dar una respuesta distinta a tenga paciencia y espere. O coja un bus hasta La Alpujarra o el Centro.

Mañana agitada

Pero las dos adversidades de la tarde ya habían tenido un antecedente más temprano.

En las horas de la mañana ya se había reportado el primer incidente, un inconveniente técnico en uno de los trenes que generó el cierre de las estaciones del norte: Madera, Bello y Niquía.

La no operación de estas estaciones duró alrededor de 10 minutos, pues el servicio se interrumpió a las 8:15 a.m. y a las 8:25 a.m. volvió a retomar con normalidad, según la cronología de los anuncios de la empresa en sus plataformas digitales.