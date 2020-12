¿Por qué Metrosalud piensa despedir a 425 empleados en pandemia?

Trece veces tuvo que presentarse Daniel Giraldo a la Universidad de Antioquia para pasar a Medicina. A pesar de que se sintió desfallecer, agobiado por los sucesivos fracasos, persistió con tesón. O con eso que él llama su mejor virtud: la terquedad. Le reprocharon para que no insistiera más, pero él no hizo caso. “Un día me dijeron que el universo, por terco, finalmente me iba a dar lo que quería. Y así fue: lo logré después de 13 intentos”, le contó Daniel a EL COLOMBIANO.

Su inclinación por la...