A Miguel Ángel López le bastó con escribir 92 palabras para estremecer a un país. El “monstruo de mi cuarto” fue galardonado con el primer puesto en el concurso de Medellín en cien palabras en su edición de 2022.

El relato detalla el temor de un menor por lo que parece ser un abusador sexual. El joven despejó las dudas sobre su proceso creativo y aclaró que su cuento no detalla un caso personal.

“Saludo cordialmente a todas aquellas personas que han mostrado su interés y apoyo por mi relato, pero no malinterpreten, ya que no es mi caso y quienes me conocen pueden acreditarlo. Mi madre es una hermosa administradora de empresas, soltera que siempre ha velado por mi bienestar en compañía de mis abuelos... Es lindo la preocupación, pero es solo un relato de una sociedad que le aqueja el abuso. Gracias a todos”, indicó el joven escritor de 15 años en su cuenta de Facebook.

Lea más: “El monstruo de mi cuarto”: el cuento que estremece en redes sociales

Aunque la premiación del concurso que se realiza cada año fue hace un mes, solo hasta la tarde de este 6 de enero la historia del abuso se viralizó en redes sociales. Algunos usuarios solicitaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se entrevistara con López para hacer seguimiento a una probable historia real.

La obra de Miguel Ángel, como él aclaró, es ficción basada en la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes en Colombia.

De acuerdo con Medicina Legal, entre enero y noviembre de 2022 acudieron 19.570 personas entre los 0 y los 17 años a realizarse exámenes médicos porque contra ellas, posiblemente, se cometió abuso sexual.

Entérese: Más de 300 condenados durante 2022 en Medellín por abuso sexual a menores de edad

Medellín en cien palabras es un concurso de cuento organizado anualmente por Comfama y el Metro de Medellín. La idea es que los habitantes del Valle de Aburrá envíen sus narraciones con la temática central de los sucesos de ciudad.

El cuento de López fue el ganador de la edición del 2022, el joven vive en Aranjuez y obtuvo el premio de 8.000.0000 de pesos.

El monstruo de mi cuarto

“Mi casa queda en una loma cerca a la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más. Pero mi mamá le dice amor”.