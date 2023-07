24 horas completaron atrapados en una mina de carbón en Amagá completaron seis mineros que no alcanzaron a salir del socavón en la tarde de este jueves 20 de julio, cuando uno de los mineros advirtió una filtración de agua que en cuestión de minutos se convirtió en una explosión.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos de ese municipio, los mineros atrapados en el socavón son Héctor Fabio Osorio, José Ramón Giraldo, Luis Eduardo Serna Quintero, Róbinson Albey Gutiérrez, Jhon Muriel Serna y Hernán Darío Guisao. No se ha precisado el nombre de los dos que salieron.

Los familiares esperan en una casa que está junto a la mina. Solo saben que los rescatistas no pueden entrar a la mina, que está llena de agua. Hay dos mangueras de tres pulgadas cada una que está sacando el agua. El ingeniero Fernando Rodríguez, de la Agencia Nacional de Minería, está al frente de la operación. El ingeniero explicó que, al parecer, el accidente ocurrió porque una mina contigua, abandonada, tenía un agua represada que se desbordó cuando los mineros de Nueva Nechí trabajaban. Es decir, rompieron esa bolsa de agua y la mina se inundó

La mina Nueva Nechí es una de las más antiguas en operación no solo en Amagá sino en el departamento. Desde hace 50 años es explotada para extraer carbón, pero solo hasta hace un año comenzó un proceso de formalización para hacerlo de manera legal. Precisamente se encontraban adelantando esas tareas de formalización en paralelo con la explotación de carbón.

Ruben Darío Gómez es uno de los socios de la mina. Él y otras personas la adquirieron en 2020. Contó que junto a Nuevo Nechí hay otra explotación cerrada, donde murieron 12 personas hace unos años por una explosión. “Nosotros no teníamos ningún registro de esas minas abandonadas. La nuestra es seca, por lo que no necesitamos motobomba, pero no sabíamos que podría haber una bolsa de agua así. Es probable que a esa mina aledaña se hayan metido, la hayan dejado inundar y nunca lo informaron”, comentó Rubén.

En Nueva Nechí hay 34 trabajadores, 26 de ellos mineros. La versión del dueño de la mina es que los trabajadores que estaban más arriba salieron corriendo cuando escucharon un estruendo, al parecer cuando el agua se metió. “Si la pared empieza a lagrimear, hay que irse, porque se revienta y se inunda todo”, dijo.