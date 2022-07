Aunque la vocación de las misioneras carmelitas es la obediencia, la hermana María Gilma Montoya no niega que sintió incertidumbre cuando la trasladaron de Dabeiba, en el Occidente, a Argelia, en el Oriente antioqueño. “Santo Dios: ¿dónde me van a enterrar?”, se preguntó. Su nuevo destino estaba lejos: “Eso era baje y baje. Baje y baje montañas”, dice. Y hace 12 años, cuando llegó a tierras argelinas, las trochas de ingreso eran mucho más duras. Lejos estaba de saber que una idea suya le calmaría el hambre a ese pueblo.

***

Ese era el propósito que se fijó la hermana: aprender a comprar, usar y no tirar. Que la gente pudiera comer debido al buen manejo de sus desechos. “Nuestra idea es bajar la recolección mensual a cinco toneladas. Gracias a Dios que ya opera la ley que frenó los plásticos de un solo uso”, dice María Gilma.

La iniciativa, entonces, es un medio para un fin mayor: repartir mercados, alimentar a un pueblo, mientras este entiende cuán importante es reducir sus desechos. “Cuando traigo cobre, mejor pido la plata para pagar los servicios. Pero otras veces acumulo los fichos: hace unos días me llevé un mercadito de 104.000 pesos”, afirma el reciclador Sigifredo Loaiza.

Y agrega: “La gente hasta me llama para que vaya por el reciclaje. Esto ha cambiado mucho. Ahora se recicla mucha cosa”. Eso colma de alegría a María Gilma, porque aunque se recicla de todo, a las bodegas ya no llegan las señoras del pueblo a decirle: “Ay, hermana, me dañaron el jardincito por traerle a usted las ollas y poncheras en las que lo tenía sembrado”.

Pese al logro, la hermana no se aferra a su proeza en Argelia. Recuerda que, ante todo, su vocación está en la obediencia. “Si mañana me dicen que me necesitan en otra parte, eche pa’ fuera. Si me volví famosa desde hace tiempo, que sea para gloria de Dios”. A sus 75 años, María Gilma está lista para bajar o subir las montañas que sean.