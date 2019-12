Monjas de Débora recuperan a su cardenal

La obra de la artista antioqueña fue recientemente incluida en la lista “Lo mejor del arte 2019” (Best of Art 2019) del periódico The New York Times.

En este momento, la muestra “Débora Arango. Una mirada personal”, está exhibida en Parques del Río, como parte de Museo Abierto, un proyecto que dispone en espacios públicos obras representativas de museos de la ciudad: Museo Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia y Museo de Arte Moderno (MAMM).