Con orgullo, una creadora de contenido de Rionegro alardeó en sus redes sociales que, por fin, había comprado el carro de sus sueños, para generar envidia y admiración entre sus seguidores. Horas después, este mismo vehículo, pero conducido por otro influenciador, se vio implicado en un aparatoso accidente que tiene a un motociclista entre la vida y la muerte.

La historia comenzó el jueves de la semana anterior, cuando la influenciadora Yulieth Guzmán destapó un carro con una particular coloración, manifestando en sus redes sociales: “¡Me lo prometí, mis bebés! Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente, y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado. Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar”.