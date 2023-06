Influencers: las figuras que mueven el mundo digital

El valor de los medinfluencers reside en que no son prescriptores de productos, no envían fórmulas médicas, sino que basan su actividad en aportar conocimiento, luchar contra la desinformación y desmontar falsas creencias.

Hace más de 12 años, esta repostera aterrizó en las redes sociales: a la primera que llegó fue a Facebook, porque siempre ha tenido claro que al que no ven, no le compran. En sus inicios también aparecía en los medios de comunicación de Medellín donde era invitada para enseñar recetas. “Más que ser creadora de contenido, lo más retador es crear empresa, contratar gente, saber sobre derecho laboral, eso es lo complejo. Escribir, poner la foto, hacer reel es para mí un disfrute”, dijo. En sus publicaciones enseña sobre repostería: cómo hacer galletas, postres, tortas, pero además deja ver un poco de su vida. “La mayoría de la gente que me sigue son mujeres, conectan mucho con mi historia, soy mamá soltera, cómo lograr lo que se quiere”. La mayoría de las fotos que comparte las toma ella misma con el celular, hizo un curso de fotografía. Durante la pandemia su hermano le enseñó a grabar los videos y editarlos: en ese momento el canal de YouTube tenía 300.000 suscriptores, hoy supera los 1.200.000. “Uno puede tener el saber, pero lo más importante es conocer lo que la gente necesita, leer lo que escriben, el público es fundamental, ser agradable y seguro frente a la cámara también, vender de una manera bonita”. Recientemente, fue jurado del reality Bake Off Celebrity Colombia de HBO Max.

Juan Pablo Forero

Creador de contenidos de tecnología

@elprofe.jorge en instagram