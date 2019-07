50 % de los carros se concentra en 4 zonas del Aburrá

OLIVERIO GARCÍA

Pte. Asociación Colombiana de Vehículos Automotores

Textualmente

Colombia se motorizará más en el futuro

OLIVERIO GARCÍA

Pte. Asociación Colombiana de Vehículos Automotores

“El problema no es la venta de carros, porque en este sentido Colombia es un país submotorizado. Comparado con otros países vendemos la mitad de lo que vende la región con relación a su población: en Colombia se venden 5 por cada 1.000 habitantes, y en América Latina 10. Argentina solamente está vendiendo 20. Es indudable que el país se va a motorizar más. Lo que cabe aquí es anticiparse para organizar el tráfico, cuando la clase media de este país tenga más acceso al vehículo, las políticas de las administraciones deben estar preparadas para recibir la nueva demanda. Por más de que al alcalde de turno no le guste que entren más carros, eso lo decide la sociedad según sus necesidades, para recorrer más distancias en menos tiempo. Hay que renovar el parque automotor, cambiar las viejas tecnologías que le están haciendo daño al medio ambiente; es decir, el sector automotriz no debe detenerse. La política del uno a uno no funciona tampoco, el vaticinio de que por cada auto nuevo debe salir uno viejo no funciona porque no corresponde a lo que requiere la gente, que no lo hace por capricho porque están haciendo esfuerzos económicos. Medellín tiene buenas alternativas en cuanto a transporte público, pero la solución tampoco puede ser obligar a las personas a moverse en bicicleta, hay derechos de los usuarios que no se pueden restringir. Los peajes urbanos o el cobro por congestión sirven más para subsidiar inversiones, pero difícilmente cambian el comportamiento del usuario. Es que el problema acá es que no nos anticipamos a lo que demanda en movilidad la ciudadanía. Una solución inmediata es poner el pico y placa para vehículos de más de 10 años, y eso es como el 55 % del parque automotor del país; la otra es sencillamente mejoramiento de la infraestructura vial, pero no pensada para dentro de un año o cinco, sino pensada digamos a 2030”.