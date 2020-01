Atención viajeros al Suroeste: cambia horario en paso por La Sinifaná

La Concesionaria Vial del Pacífico —Covipacífico—, informó que a partir de ayer cambió el horario de aperturas y cierres en el sector de la Sinifaná, entre la vía Amagá – Bolombolo, en la subregión del Suroeste de Antioquia.

La carretera estará abierta, de lunes a sábado, durante seis horas: entre las 6:00 am. y las 9:00 p.m. en las mañanas y entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m. en las tardes.

Los domingos y festivos operará entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m. En caso de presentarse lluvia o alerta roja en el sistema de monitoreo se hará necesario el cierre de la vía, añadió la concesión.

El cambio de horario obedece a la continuidad de los trabajos de adecuación y mitigación que se ejecutan en el área y que permiten mejorar las condiciones de seguridad.

“Invitamos a los usuarios a estar muy atentos a la información que se publica en las pantallas ubicadas a lo largo de la ruta, y a respetar las restricciones como la prohibición del paso a peatones, motos y vehículos de tracción animal”, agregó el director de operación vial de Covipacífico, Rubén Darío Reyes.

Algunas de las recomendaciones para transitar por el tramo en mención es no detenerse ni bajarse del vehículo, no adelantar, reportar la presencia de obstáculos en la vía, no parquear y no realizar paradas. Para mayor información acerca de novedades en la vía los usuarios podrán comunicarse a la línea celular 321071073032, o al # 818 para operadores Claro y Movistar.

Vale recordar que la carretera Amagá - Bolombolo fue cerrada desde el pasado el 28 de mayo pasado por un derrumbe de más 300.000 metros cúbicos de tierra que afectó la vía actual y la bancada de parte del proyecto de Pacífico 1, aún en construcción. Su reapertura parcial se realizó desde el 20 de diciembre .