No solo es el más nuevo, sino también el más largo que entra hoy en funcionamiento en el país. Y este no es el único ámbito en el que se destaca la más reciente megaobra antioqueña: desde la primera excavación hasta el momento en el que rueden por sus vías las llantas del primer vehículo que lo use, el Túnel de Oriente está marcado por cifras que dan cuenta del hito que representa.