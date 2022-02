Luis Carlos Díaz, exsecretario de Tránsito de Medellín, señaló que la medida tomada por Envigado muestra que las autoridades, los municipios y el Área Metropolitana no se ponen de acuerdo. “Lo que se ve es una falta de liderazgo del Amva como autoridad ambiental”, comentó el experto, quien además consideró que el cobro para saltarse el pico y placa es una medida “alcabalera y elitista”. Pero señaló, además, que la decisión de Envigado no es una solución: “Lo que va a pasar es que las vías del municipio, que no son muchas, se van a llenar del tráfico que ya no irá por las avenidas El Poblado y Las Vegas”.