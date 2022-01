Atentos: Desde el domingo rige la tarifa diferencial en peajes de Barbosa

A partir de este domingo 16 de enero empezará a aplicar la tarifa diferencial para los habitantes de Barbosa y varias veredas de Girardota a su paso por los peajes Cabildo y Trapiche, la cual quedó en $2.700 para las categorías 1 y 2.

El anunció lo hicieron este viernes 14 de enero la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Vías del Nus (Vinus), al confirmar que por ahora, de esta rebaja en el pago del peaje se beneficiarán 4.398 usuarios de la vía, que fueron los que se inscribieron en una plataforma habilitada en diciembre pasado por ambas entidades.

La disposición empieza a regir desde las 00:00 horas de este domingo 16 de enero.

Ricardo López, gerente de Vías del Nus, comentó que unos 1.000 usuarios que tienen el beneficio de exención al paso por estos puestos de cobro seguirán gozando del mismo aunque no hayan diligenciado el formulario para postularse a la tarifa diferencial. Aclaró que no hay necesidad de hacer ningún trámite adicional para recibir el beneficio. Basta haberse inscrito.

Para facilitar la movilidad y hacer más ágil el procedimiento, ambos peajes estarán debidamente señalizados para que los usuarios identifiquen el carril correspondiente para el pago de la tarifa diferencial.

Sobre este tema, hace varios años se conformó en Barbosa el Comité No más peajes, que busca que no se cobre una tarifa diferencial sino que los peajes sean abolidos o y trasladados a otro lugar por considerar que estas casetas han frenado el desarrollo del municipio, ya que no hay empresas que quieran asentarse allí por el alto costo que implica este pago. También han dicho que estudiantes, obreros y toda persona que estudie o trabaje fuera del municipio y tenga un vehículo se ve afectada en sus finanzas por la misma situación. Un vocero del comité comentó que alistan una acción legal, pues no están de acuerdo con la decisión de la ANI.