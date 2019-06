El Metro estrena aplicación digital

El Metro de Medellín presentó la mañana de este sábado una nueva aplicación digital con la que busca acercarse más a sus usuarios, facilitando su acceso a información de valor como rutas, saldo de tarjetas y planificador de viajes.

La empresa, cuyos vagones transportan a más de un millón de personas al día, señaló que la nueva App estará disponible para celulares con sistemas operativos Android (a partir de la versión 4.4 y superiores) e IOS (a partir de la versión 11 o superiores).

Además de permitir a quien la use un completo planificador de viajes en tiempo real, donde se puede consultar el estado de todos los sistemas de transporte que opera el Metro (Tranvía, Metroplus, Metrocables), con la nueva aplicación el usuario puede reportar el nivel de ocupación de los trenes.

El Metro señaló que a través de la App también se podrá hacer lo siguiente:

- Las noticias sobre la operación y el funcionamiento del sistema y todas las actividades de Cultura Metro.

-Información detallada sobre las líneas del Sistema, nuestras estaciones, sus horarios, servicios y rutas integradas.

- Las tarifas del Sistema Metro.

- El mapa esquemático de la red y el mapa detallado de la ciudad

- Nuestros canales de Atención al Ciudadano.

- Accesos para recargar tu tarjeta Cívica

- Acceso a nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.