Reportan congestiones viales en salidas de Medellín en la previa de la cuarentena

Las principales salidas viales de la capital antioqueña experimentaron en la tarde de este viernes un panorama similar al que vivió ayer Bogotá: vías colapsadas por el alto tráfico vehicular.

Esto, horas antes de empezar la cuarentena en Antioquia para evitar la propagación del coronavirus covid-19 (va entre las 7:00 p.m. del viernes y las 3:00 a.m. del martes). Las salidas de Medellín hacia el norte, el occidente y el suroeste principalmente registraron trancones.

Usuarios reportaron alto flujo vehicular de la variante a Caldas, vía que conecta al sur de Antioquia, sentido norte – sur, incluso con filas de carros que trataban de salir de la ciudad. La escena se repitió en la conexión al Túnel de Occidente con personas que iban para los municipios de esa subregión del departamento (San Jerónimo -Sopetrán - Santa Fe de Antioquia).

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció que levantaba el pico y placa de la tarde (5:30 p.m. a 7:00 p.m.) para facilitar los desplazamientos antes del comienzo de la #CuarentenaPorLaVida.

“Recomendamos no realizar desplazamientos innecesarios”, dijo la dependencia.

El gobernador Aníbal Gaviria, consultado por EL COLOMBIANO al respecto, anunció que más que las normas, las regulaciones y sanciones, se trata de la responsabilidad individual.

“La cuarentena es para estar en casa, no moverse, para que no hubiera desplazamientos del área metropolitana al campo porque vamos a contagiar las regiones periféricas de Antioquia. Llamado a la responsabilidad, la cuarentena no es para salir a la periferia, es lo que queremos evitar”, indicó.

Mientras miles de ciudadanos salían del Valle de Aburrá hacia otras subregiones, el helicóptero de la Policía Nacional sobrevolaba las diferentes comunas para recordarle a los ciudadanos el inicio de la medida y la necesidad de comprar con racionalidad para que los vecinos también puedan acceder a víveres y elementos de aseo.