Esta fue la versión que dio a conocer el hombre sobre el hecho que ocurrió la semana pasada en el barrio Primero de Mayo de este municipio del Urabá antioqueño. “Le dije que no quería tener nada con ella, luego que me dormí, calentó el aceite y me lo lanzó. Estoy muy mal, necesito que las autoridades me ayuden para que esa mujer se aleje. Tengo miedo que me mate”, le relató el hombre a La Chiva de Urabá.