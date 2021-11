Los retos de las mujeres emprendedoras en Antioquia

Para conseguirlo, según la experta, necesitan “mucho apoyo” y acompañamiento de servicios financieros y no financieros, como son “la capacitación, la mentoría y el ‘coaching’”.

La directora y fundadora de MET (Red Internacional de Mujer, Emprendimiento y Tecnología), Yanire Braña, manifestó que este día tiene sentido particular porque ha sido un año “especialmente duro” para las mujeres que emprendieron.

Emprendedoras rurales

También hubo una disertación orientada a los desafío de los empredimientos femeninos en el medio rural al emerger en circunstancias más complejas con brechas de género y territoriales.

Para el congresista colombiano Mauricio Toro, problemas como el acceso a conectividad producen unas “barreras enormes” para el crecimiento y desarrollo de este tipo emprendimientos. “Hay una desconexión gigantesca”, afirmó Toro en su intervención en el panel 'Emprender con impacto regional', en el que destacó, además, la importancia de la digitalización para estimular el crecimiento de las iniciativas, así que instó a brindar asesorías y las herramientas para que puedan “visibilizarse y generar ventas”.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Natalia Velásquez, opinó que al Estado no le funciona llegar con una “agenda impuesta” a estos territorios. “No podemos pensar en el empredimientos per se si no hay unos mínimos que garanticen una vida digna a esas mujeres emprendedoras y empresarias rurales o que están alejadas de la zona urbana”, afirmó la experta. La funcionaria ve en el acceso a la banca otra una problemática, que puede tener como “respuesta” para solucionarla la asociatividad, las alianzas y las cooperativas.

Finalmente, Godos reflexionó sobre el rol de los medios de comunicación al advertir que tienen una “responsabilidad social” a la hora de contar lo que está pasando con las mujeres en las regiones y sus esfuerzos por salir adelante, “en medio de condiciones de inferioridad por no estar en núcleos urbanos”.