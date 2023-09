El 30 de mayo de 2019, la Comisión Interinstitucional Contra el Tráfico de Migrantes, liderada por el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, se reunió en Acandí. Se reabrió el paso, se permitió la venta de tiquetes para los migrantes en las rutas comerciales desde Turbo y Necoclí y que los nativos guiaran a los migrantes. La JAC de Capurganá logró que el SENA capacitara en guianza a 75 originarios. Desde esa fecha y desde ese acuerdo, no se ha presentado ninguna violación, robo, estafa o muerte de migrantes en el Darién colombiano, según las autoridades.

***

A pesar de sus 25, Laura* tiene la piel ajada y quemada por el sol; en su rostro se perciben manchas negras y está a la espera de un diagnóstico por posibles melanomas. Su enfermedad es producto de cinco jornadas por semana guiando a migrantes hasta la frontera con Panamá, en medio de aguaceros o solazos brutales. Ya perdió la cuenta de cuántas veces ha estado en peligro por crecientes súbitas de los ríos o por resbalar por acantilados. Pero dice: “No temo sufrir un cáncer. Este trabajo me ha permitido liberarme de un marido abusador y construir un hogar digno para mis dos hijas y mi madre”.

Laura vive en Capurganá, en una casa con dos habitaciones y una diminuta sala que sirve a la vez de cocina. Tener una vivienda de estas condiciones es lujo para la mayoría de los habitantes en el Darién. El día que la visitamos estaba feliz, pues con su último salario de poco más de cuatro millones, compró las baldosas y cemento para cubrir el piso de tierra.

Laura se hizo guía —algunos dirán “coyote”—, al ver cómo otras mujeres hacían el trabajo de guías y lograban mejorar su economía: “Decidí pedirle pista a la mesa coordinadora de la Fundación Nueva Luz de Esperanza del Darién, que es la que maneja los albergues. Ellos me aceptaron por mi comportamiento, pero primero tuve que hacer dos meses de trabajos comunitarios, arreglando vías, recogiendo basura y ropa abandonada por los migrantes en la ruta, de ahí me permitieron ser maletera y desde hace dos años soy guía, no una ‘coyote’”.

Esta mujer férrea habla de los 150 dólares que paga cada migrante: “En ese dinero va incluido transporte desde la llegada hasta el segundo albergue, el pago de 2.000 personas que hacemos funcionar esto como hormigas arrieras, el pago de tres médicos, cinco enfermeras, la construcción y dotación de tres puestos de salud. Acá llega un migrante enfermo y se le dan sus medicamentos; una vez llegó muy mal un señor portador de VIH, inmediatamente el médico lo valoró y la mesa autorizó comprarle la droga. Hoy ese señor está en Estados Unidos y cada rato nos escribe agradeciendo”.