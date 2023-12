Alarcón comentó a Publimetro: “ No solamente me increparon, me alcanzaron a pegar varios puños y a escupir. Varios sujetos que estaban saliendo del estadio comenzaron a insultarnos y a decir que el canal de nosotros solamente hablaba de Millonarios y que éramos de Bogotá”.

En su relato para Publimetro García dijo que el hombre que le lanzó la botella se enojó porque ella hacía su trabajo de registrar lo sucedido: “Yo vi quién era y el hincha que me la tiró se vino a amenazarme y a decirme que no los grabara, que apagara las cámaras. Yo refuté que cómo así, que respetara y no me agrediera. Me dijo que yo era una vendida que los estaba grabando o si no que me iba a matar. Me gritaba de todo”, puntualizó Sheyla.

Por estas situaciones, la Alcaldía de Envigado decidió no prestar en lo que queda de 2023 su estadio a otros equipos diferentes al Envigado Fútbol Club.