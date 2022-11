El tono luce inconveniente, más aún cuando la incertidumbre que ronda el proyecto no solo tiene que ver con el cierre de las pruebas que garantizarían el bienestar de las comunidades aguas abajo tras el encendido, sino con las decisiones que viene tomando EPM. En esa línea, Toro calificó como una sorpresa la entrega de las obras civiles de las unidades 3 y 4 a la firma Schrader Camargo S.A.S. “Fue una sorpresa enorme. EPM no nos había contado. Nos enteramos por los medios de comunicación”, dijo.

La empresa, sin embargo, no envió representación al debate que tuvo lugar en la Asamblea. Por el contrario, mediante una misiva el gerente Jorge Andrés Carrillo sostuvo que la Duma no tenía competencia para pasarlos al estrado y, según el diputado Peláez, la mitad del cuestionario que compartieron con la entidad no se respondió. “Y eso no es lo peor: le entregaron a dedo las obras de concreto de las unidades 3 y 4 a una firma especializada en energía. Es incomprensible”, expresó.

La empresa que se quedó con estas obras también puja, en compañía de la china Yellow River, en la licitación por los trabajos finales del proyecto —el plazo para la presentación de propuestas cerrará este viernes—. Y aunque han sido repetidas las alertas por los impactos que causaría la llegada de un nuevo contratista, el alcalde Quintero celebró la adjudicación que, según EPM, se concretó luego de que el Consorcio CCC Ituango — titular de las obras— optara por no seguir al frente después del 30 de noviembre.

Empalme está embolatado

Sobre el cambio de contratistas se refirió, precisamente, Santiago García Cadavid, representante del Consorcio CCC Ituango. En su intervención ante la Asamblea precisó que no se llegó a un acuerdo con EPM. Según García, ampliar la prórroga de 11 meses que comenzó a rodar desde enero resultaba inconveniente. “No solo por la ampliación de la garantía, sino por otras obligaciones que nos hacían llegar a unos costos fuera de mercado. Le dijimos a EPM que solo sería rentable en caso de que pudiéramos ejecutar otras obras”, expresó.