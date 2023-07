Por ahora, el precio no ha variado. Un gramo sigue valiendo 2.800 pesos y se multiplica dependiendo de la productividad de cada quien, de manera que un kilo resulta cotizado en 2.800.000 pesos; el problema es que no hay quién compre y el dinero se volvió escaso.

Lo que les han explicado quienes han fungido como compradores habituales es que en el mercado internacional ha bajado la demanda de coca por la competencia que le están haciendo drogas sintéticas de moda como el fentanilo, de manera que el producto se les ha acumulado. “Tenemos cocaína como un berraco en la frontera y no la hemos podido pasar, no la hemos podido vender porque nos da pérdida”, se les ha escuchado decir a la vez que les explican que como esto es una cadena, si a ellos no les compran, ellos no se van a encartar con la coca y tampoco dejan entrar a nadie más a que compre porque de ninguna forma van a ceder el control territorial que conquistaron a punta de bala.

Una persona del área con la que habló EL COLOMBIANO contó que la situación viene así más o menos hace un año pero se agudizó desde diciembre.

En esas circunstancias, parece insólito pero está aconteciendo que los mismos hombres del Clan del Golfo que en el 2018, cuando estaban en boga el plan de sustitución de cultivos ilícitos, prácticamente obligaban a sembrar coca so pena de que quien no quisiera se tenía que ir, son los mismos que hoy día les están insistiendo en que por lo menos no aumenten las sementeras porque “esto ya no es negocio”.

“Ni un palo de coca más”, les han dicho como consejo que al venir del grupo armado hegemónico suena a mandato que se cumple a rajatabla.

La fuente asegura que el 90% de los cocaleros han acatado a su manera la “sugerencia” y se han ideado otras maneras de conseguir el sustento, lo que ha tenido especial repercusión en el aumento de la minería informal.

“Conservan cultivos pequeños, de 15.000 a 20.000 palos, dispersos en corralitos que en total llegan poco más de media hectárea y pueden dar para cien a doscientas arrobas de hoja cada dos meses, que se convierten en ocho a diez libras de coca. Los trabajan en 15 o 20 días y el resto del tiempo se lo dedican a las minas”, añadió.