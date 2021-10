En la relación con el alcalde Daniel Quintero se nota más fuerte o con más diferencias a Luis Fernando Suárez, ¿es así?

Gaviria: “Lo que pasa es que a 'Luis F' le tocaron los momentos de más tensión de esa relación: la renuncia de la junta directiva de EPM y la demanda al Consorcio CCCI, presentar la propuesta para vender nuestra participación en Hidroituango a cambio de acciones en Empresas Públicas y el manejo de la pandemia en el que costó tanto poner de acuerdo a los alcaldes. Nosotros siempre partimos del respeto institucional, aunque con algunos alcaldes no es fácil, pero intentamos al máximo”.

Suárez: “Yo lo dije hace unos meses aquí en EL COLOMBIANO y el alcalde lo sabe. Tenemos profundas diferencias, pero también temas por defender juntos como Hidroituango, el Metro de Medellín, el Tren del Río (...) Hay que trabajar juntos, así haya diferencias”.

¿Las diferencias del gobernador Gaviria con el alcalde son entonces igual de radicales?

Gaviria: “Tenemos serias diferencias con Daniel. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él está haciendo y 'Luis F' tampoco. Por ejemplo, a mí me parece que en la situación actual de Hidroituango lo que tenemos que hacer es unirnos todos para que la compañía de seguros pague. Esa es una diferencia clara con Daniel. ¿A quién no le conviene que los seguros paguen? A nadie. A mí no me parece que Daniel diga: 'Salgan a pagar los 26 implicados en el fallo de la Contraloría'. No, es mejor decir: 'Salgan a pagar las compañías de seguro', esa es la diferencia”.

¿Es decir que no está de acuerdo con un cambio de contratista en Hidroituango?

Gaviria: “Ese es otro capítulo, pero está relacionado. Debemos concentrarnos en terminar la central. ¿A quién no le conviene que comience a operar el otro año? Estoy seguro que los 26 mencionados en el fallo de primera instancia de responsabilidad fiscal de la Contraloría van a demostrar su inocencia. Mientras eso pasa, todos los involucrados en la obra no debemos hacer nada que ponga en peligro la fecha fijada para empezar a generar energía”.

Y si EPM toma la decisión contraria, la de cambiar el contratista...

Gaviria: “No tenemos por qué interferir en las decisiones de EPM. Solo tendríamos algún tipo de acción en la medida en que se incumpla algún parámetro contractual o que se ponga en peligro el inicio de operación y con ella la percepción de ingresos que ya espera la Gobernación de Antioquia”.

Recientemente el alcalde Quintero relacionó Hidroituango con el caso de El Guavio, en una columna llamada “Qué paguen”. ¿Comparten esa posición?

Gaviria: “Yo no quiero entrar en detalles con las opiniones del alcalde, que no comparto muchas. Creo que en Hidroituango no hubo corrupción y eso lo cree hasta la Contraloría y las compañías de seguros, porque si no fuera así, no estarían pagando. Si yo voy a poner un trino, lo que pongo es '¡qué paguen las compañías de seguros!', otra cosa me parece equivocada”.

Suárez: “Lo de El Guavio es una apreciación equivocada. Creo que hacer ver que todo fue malo y corrupto antes de 2020 en Antioquia y Medellín no es el camino”.

Gaviria: “Es más, yo me pregunto, si el seguro paga toda la contingencia, ¿en qué queda todo este escándalo? En humo”.