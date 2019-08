Agua turbia en el sur del Valle de Aburrá no está contaminada: EPM

El fin de semana y al parecer desde semanas atrás, el agua que fluyó de las canillas en varios sectores de Envigado no fue la más cristalina, aunque no por ello el líquido estaba contaminado o no apto para el consumo humano, según explicó EPM.

Los ciudadanos han comentado la situación en las redes sociales. En un grupo de Facebook, Luz Valenzuela denunció que “en El Escobero está demasiado sucia”, mientras Paola García, de El Trianón, barrio de Envigado, indicó que allí se vive el problema hace dos meses. A su vez, Grandos Mun Helena advirtió que la ropa sale sucia de la lavadora y Fernando L. Hernández Restrepo publicó una prenda con manchas amarillentas.

Los casos enunciados incluyen a residentes en San José, El Dorado, el barrio Mesa, Alcalá, La Inmaculada, La Paz, San Mateo y en general la parte céntrica de Envigado.

Lo peor es que en la gente hay temor de consumir el líquido.

Catalina Echavarría González afirma que en su sector, El Dorado, el agua sucia les generó un virus a todos los miembros de su familia y dice que “los niños de La Leticia también están enfermos”.

Otros usuarios hacen denuncias similares. Dicen que hay personas afectadas con gastroenteritis.

Podría leer: ¿Por qué el agua cambió de color en algunos barrios?

Al respecto, EPM admite que los denunciantes tienen razón, pero que el tema es solo de coloración, pues el agua, a pesar de no ser cristalina, se puede consumir sin problemas.

“En el momento hay un ligero incremento de la coloración del agua en algunas zonas del sur del Valle de Aburrá, que solo incide en el aspecto visual, más no en la calidad de la misma”, respondió la entidad prestadora del servicio.

EPM explica que debido a cambios en las características físicas y químicas del agua cruda captada para ser potabilizada en la planta La Ayurá, “se está presentando incremento en el color. Este incremento incide en el aspecto visual del agua, pero no afecta la salud, y se debe al aumento en la cantidad del mineral manganeso en el agua distribuida”.

La empresa, con su personal técnico, está realizando acciones para normalizar el servicio, principalmente a través de ajustes operativos en la planta de potabilización y la renovación del agua en hidrantes del sistema de acueducto.

Para generar más seguridad en los usuarios, EPM intensificó el monitoreo y el seguimiento a la calidad del líquido.

Sin embargo, la empresa hace las siguientes recomendaciones prácticas en el uso del agua, a nivel preventivo, al interior de los hogares y las industrias:

- Evite almacenar agua en los tanques internos por más de 24 horas, ya que esto puede favorecer que el agua salga más “amarilla”, por la oxidación de los minerales.

- Tenga cuidado con el uso de blanqueadores en el lavado de prendas blancas para evitar la aparición de manchas.

- Tenga en cuenta que hervir el agua no disminuirá su coloración.