El megaoproyecto de vivienda en Sabaneta que lleva tres años en líos

La mole de cemento que está ahí, desde hace varios años, gris y ennegrecida, cercada con mallas y candado es, ante todo, pura nostalgia. O eso siente Mónica B * al mirar la estructura vacía, en donde estarían su casa, su familia y sus cosas, y que hoy no es más que un edificio a medio hacer.

Cumpliendo ese compromiso, el Fovis aportó el subsidio de $1.600 millones para la realización de la obra que tenía un plazo de ejecución de 16 meses. Pero, aunque la construcción inició y se logró llegar al piso 25 de una de las torres, el 4 de abril de 2017 se detuvieron los trabajos por un contrapunteo jurídico que aún no ve la luz verde.

Además, precisa Yepes, “tenemos el problema gravísimo de que se le entregó al constructor el predio para adelantar el proyecto, pero no lo ha devuelto. Estamos peleando una demanda para que un juez ordene que nos devuelvan el predio y poder finalizar la construcción”.

El secretario añadió que en su momento “el constructor se quejó de que no tenía plata” y, por ello, la Alcaldía anterior aprobó la construcción de 55 apartamentos adicionales a los 220, para que “la constructora los vendiera como particular y financiara la cuota inicial”.

Hasta febrero de 2015 era el plazo para entregar el listado de los 220 beneficiarios, con su cierre financiero y su 20 % de consignación de la cuota inicial. Y ahí, añade Giraldo, empezó el problema: “El Fovis sacó una resolución sin pedirle a la gente el dinero que debían entregar”.

Si bien la contratista ratifica que el Fovis sí aportó los $1.600 millones estipulados en el contrato, la constructora no recibió el pago inicial de ninguno de los 220 compradores y, a la fecha, “ni siquiera están seleccionados todos los subsidiados. Solo escogieron 184 que nunca firmaron una promesa de compraventa”.

El agravante, dice Giraldo, es que ni siquiera sabe quiénes son. La única información que dice haber recibido es una resolución de la entidad con números de cédula.

“Yo no soy ni la Fiscalía, ni la CIA para saber con un número de cédula quién es la persona que va a comprar el apartamento”.

En lo que sí hay coincidencia es en el permiso que les otorgó la alcaldía anterior para construir y vender los apartamentos adicionales: tras los estudios técnicos se encontró que a cada torre se le podía aumentar cinco pisos para un total de 55 viviendas más. Con ello, dijo Giraldo, se ampliaba, además, el subsidio para los 220 beneficiarios.

“Con estos compradores se hicieron las promesas de compraventa, se consignaron en la fiducia y esa plata sí se nos entregó”, aclaró.

La vocera de la constructora aseguró que no es cierto que el Fovis los haya demandado, sino que presentaron una restitución del inmueble “para que devolvieran el lote, pero eso no prosperó porque el proyecto no es solo un lote, sino que tiene mejoras de más de $18.000 millones aportados por Conciviles”.