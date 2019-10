La fortuna de “la Terraza” quedó embargada

“Este golpe afectará todos los tentáculos que tiene no solo en Medellín sino en otros municipios de la región”, dijo.

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

No obstante, luego se sumó a la persecución de Pablo Escobar formando parte de “los Pepes”. Tras la muerte del capo (1993) formó alianza con el paramilitarismo. Tanto así que uno de sus principales líderes fue el extraditado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”.

El profesor Jorge Iván Avendaño expresó que esta estrategia de perseguir las rentas criminales es la acertada porque ataca la liquidez para delinquir. Estas acciones permiten judicializar a quienes están al servicio de los jefes como testaferros de sus bienes, explicó, dándoles una apariencia de legalidad.

“Los GDO no están interesados si cae un alias u otro, estas estructuras tienen como su mayor bien el dinero. Ahora bien, el Estado debe usufructuar esas propiedades en beneficio social o para reforzar las fuerzas del orden”, subrayó.

Aún así, el docente no cree que este sea el fin de “la Terraza” o que la banda esté en declive. Su concepto es que el crimen no se debilita. “Buscarán otra salida, otras rentas. Les afecta profundamente, pero es un solo tentáculo, uno que se pudo hacer visible. Falta poner en evidencia otros que no se han identificado”.

Para evitar que en poco más de siete meses, concluyó Avendaño, esta estructura recupere los recursos perdidos, la persecución no debe dar tregua porque el peor error es creer que el crimen está derrotado.