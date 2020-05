Odontólogos, en busca de la calza para tapar el hueco que deja el virus

No obstante, Quintana es crítico de los lineamientos que dio el Gobierno para funcionar. Argumenta que no tuvieron en cuenta a expertos del gremio y que se basan en sugerencias, sin definir exactamente cuáles son las urgencias, por ejemplo (ver Para saber más).

Mary Luz tiene tres consultorios, dos en Medellín y otro en Itagüí. En ellos emplea a 22 personas: ocho odontólogos y 14 auxiliares. En todos los sitios de trabajo, apunta, se usan tapabocas, gafas, máscara, batas antifluidos, y se cumple con los protocolos de esterilización de instrumentos y desinfección de sillas.

“Con todo lo que hacemos, porque si no lo implementamos no nos habilitan para funcionar, no entendemos por qué no nos dejan trabajar haciendo algunos ajustes. Creo que también hay algo de ignorancia en los gobiernos”, dice.

En su caso, los tres consultorios permanecen cerrados desde el pasado 19 de marzo, incluso les adelantó el pago de primas y vacaciones a sus empleados para que la crisis no los golpeara tan fuerte.

Aún así, ella sigue asumiendo el pago de arriendos y servicios públicos, casi al límite, pues las únicas entidades que les dieron un alivio, por ser del sector salud, fueron los bancos con tres meses de prórroga en los créditos.

Daniela Giraldo Roldán, también hasta la víspera de la cuarentena, se alternaba entre un consultorio particular en Medellín y la atención de pacientes de Sura, en Itagüí. Sin embargo, ni siquiera en la IPS pudo seguir trabajando porque el contrato que les ofrecieron dependía de la cantidad de servicios prestados, y solo con urgencias no alcanza para arriesgarse a salir a la calle.

“Estamos sin salario y cada día que pase esto se va a poner más difícil. Hay que pensar en la cantidad de colegas que pagan arriendo del consultorio. Con esos contratos por prestación, somos nosotros quienes pagamos la seguridad social. Esta pandemia puso en evidencia el problema de contratación que afecta a todo el gremio, porque son muy pocos los vinculados”, comenta.

Mientras que antes del aislamiento en el consultorio atendían a 20 personas al día y con Sura hasta 60, Daniela cuenta que en la cuarentena solo atendió un caso de una señora que se fracturó los dientes, pero de resto todo es incertidumbre.

En cuanto a la academia, por ejemplo, Mauricio Molano, jefe del Departamento de Atención Odontológica Integrada de la Universidad de Antioquia, explicó que son 167 unidades para atender pacientes las que están paradas.

Allí los estudiantes de pregrado y posgrado llevan a cabo su aprendizaje y sus prácticas. Por lo pronto se implementaron estrategias como la teleodontología, para tratar de atender necesidades básicas a través de una llamada.

“Más allá de la facultad, sí somos un gremio muy afectado. Varios colegas, si no fuera por la docencia, estarían varados. Lo que sí debe quedar claro es que estamos preparados para prestar servicio con todas las medidas de bioseguridad, pues nosotros estamos acostumbrados a luchar contra la hepatitis o la tuberculosis. Por eso es que a veces parecemos astronautas”, opina.