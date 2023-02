No para la polémica por la decisión de la Alcaldía de Medellín de hacer un segundo cerramiento a la Plaza de Botero , medida que ha despertado bastantes críticas de los vecinos y las entidades que velan por este espacio de ciudad.

Al sitio llegaron miembros de colectivos como Putamente Poderosas, Asotintos, Everyday Homeless, Ciudad en Movimiento, Bien Humano, El Derecho a No Obedecer y Corporación Región, además de representantes de la academia y de las trabajadoras sexuales de la zona quienes, con las fotografías de los rostros de habitantes de calle, de tinteras y de trabajadoras sexuales –que consideran que desde el cierre son los grandes ausentes de la Plaza– armaron un S.O.S., en el piso de la Plaza con el que buscan llamar la atención de lo que han considerado medidas restrictivas que no llevan a nada.

De acuerdo con Melisa Toro, de la organización Putamente Poderosas, este segundo cierre al que es sometida la Plaza de Botero ha llegado incluso a que la Policía se tome la autoridad para reservarse el derecho de admisión de quien puede ingresar o no a la Plaza.

“Acá dejan por fuera a las trabajadoras sexuales, a los habitantes de calle, y cualquier ciudadano que tenga un aspecto indeseado. La policía le dice a la gente ‘usted no puede entrar’. Ah, pero si es una persona que no va vestida de forma ‘normal’, pero parecen un turista, entonces sí puede ingresar. Esto no es un abrazo, esta es una medida violenta que ya había mostrado su ineficacia, apuntó la lideresa.