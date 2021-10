Desde el 19 de octubre EL COLOMBIANO le pidió a la Dirán información sobre los actuales cultivos ilícitos y la totalidad de laboratorios detectados en el Oriente en 2021. La entidad encargada de hacer ese monitoreo no ha respondido.

No solo cocinas de cocaína se han encontrado en el Oriente, también algunas destinadas a la fabricación de precursores químicos. El pasado 3 de junio los policías antinarcóticos y soldados de la Cuarta Brigada destruyeron una en la vereda Santa María, de San Rafael, en la cual se producía permanganato de potasio, un insumo necesario para la transformación de la coca.

A pesar de que el Oriente antioqueño fue declarado por el Gobierno como “zona libre de cultivos ilícitos”, 10 meses después las disputas por las plazas de vicio urbanas y la instalación de laboratorios de droga en los parajes rurales no se detiene.

No mermó la violencia

Pero nada cambió. A pesar del esfuerzo, el negocio de la droga no se acabó en el Oriente, y prueba de ello son los tres laboratorios encontrados el segundo semestre de 2021, incluyendo el de San Luis, donde había más de una tonelada de cocaína.

Medidas de seguridad

El mandatario local de San Luis, Henry Suárez, confirmó que “todos los alcaldes de la región tenemos la misma preocupación, para nadie es un secreto que vivimos en una tensa calma por los conflictos entre grupos armados por el narcotráfico”.

Indicó que luego de la declaración de “zona libre de cultivos ilícitos” no ha mejorado el panorama. “En 2020 el Ejército erradicó 60 hectáreas de coca entre San Luis y Puerto Nare, y se destruyeron 10 laboratorios y cuatro semilleros. Pero este año no se ha hecho ninguna erradicación, me dijeron del Ejército que estaban esperando un aparato para georreferenciar los sitios donde hay cultivos”, acotó Suárez, agregando que la subregión sigue padeciendo por la falta de pie de fuerza.

Sobre el laboratorio hallado en la vereda Las Confusas, señaló que no obtuvo reportes, “porque a veces esos casos los manejan directamente desde Medellín”.

El alcalde de San Francisco, Diego Duque, afirmó que después de la declaratoria del MinDefensa, “los primeros meses bajó (la inseguridad), pero hay una realidad en nuestros municipios y es que la falta de oportunidades y canales de comercialización para productos agrícolas, hacen que haya una reincidencia en la resiembra. Igual hay una tendencia a la expansión de los cultivos, por el incremento de los actores de delincuencia organizada”.

En cuanto al orden público, manifestó que “es vital el Centro de Monitoreo Regional que tenemos planteado todos los alcaldes del Oriente con la Gobernación. Eso implicará que todos los municipios contemos con cámaras de seguridad, algunas que identifiquen placas y rostros, y estarán interconectadas con ese centro de video vigilancia, eso ayudará a controlar el delito y aportará evidencia judicial para las investigaciones”.

Ese proyecto, sin embargo, todavía no tiene fecha de lanzamiento. En un consejo de seguridad realizado el pasado 2 de septiembre en La Unión, la Gobernación y la Policía anunciaron la creación de un grupo especial para combatir el narcotráfico y el incremento de homicidios en el Oriente. Ojalá funcione, más allá de los discursos