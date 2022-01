Tutela ordenó a Concejo suspender de nuevo elección de contralor de Medellín

Tras el fallo de una tutela, un juzgado de Medellín ordenó suspender temporalmente y por segunda vez la convocatoria pública para la elección del contralor general de Medellín para el período 2022 – 2025.

La decisión emanada por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas de Medellín, le ordena al Concejo de la ciudad, así como a la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y a la Contraloría General, detener el proceso hasta que se tome una decisión de fondo dentro de la presente acción constitucional.

La tutela fue interpuesta esta mañana por Haver González Barrero, quien —aparte de ser el excontralor de Bello— fue uno de los aspirantes mejor calificados para quedarse con el cargo de contralor de Medellín.

De acuerdo con la acción judicial, González alegó que sus derechos dentro del proceso fueron vulnerados, tesis que fue avalada por la jueza que falló a su favor.

EL COLOMBIANO contactó al secretario del cabildo Jorge Restrepo, para confirmar si la Corporación ya fue notificada de la decisión judicial y este confirmó que así fue.

Cabe recordar que el pasado 4 de enero ya se conocía a los candidatos mejores calificados que se disputarían el puesto. En esa fecha trascendió que los tres mejores aspirantes calificados fueron Jairo Alonso Mesa Guerra (con 90 puntos), Pablo Andrés Garcés Vásquez (con 86) y Haver González Barrero (82). Los dos últimos son los excontralores de Envigado y Bello.

“En la elección de contralor hay malos manejos”

En conversación con EL COLOMBIANO, González Barrero señaló que interpuso la acción de tutela teniendo en cuenta que para él hubo errores en la forma como se calificó su participación en el proceso que al parecer hoy daría a conocer los candidatos finalmente ternados.

Según sus palabras el comité evaluador del proceso no tuvo en cuenta sus 10 años de experiencia en las contralorías de Bello y de Antioquia, ni sus años de funcionario de despacho en el municipio de Bello.

“El comité no me valió la experiencia porque supuestamente se diligenciaron mal los formularios que daban cuenta de ella. Técnicamente porque la secretaria se equivocó en una coma. O sea, un error de forma y no de fondo. El comité evaluador tenía que verificar si efectivamente yo trabajé en dichas entidades y listo. Pero por un error de una secretaria me van a tumbar 10 años de experiencia”, agregó el accionante.

A González le llamó la atención que a su otro contendor, que también fue contralor de Envigado, sí le valieron su experiencia sin ningún tipo de problema, lo que para él da cuenta de que en la elección de contralor no se estarían haciendo las cosas bien.

“No quiero ahondar mucho en el tema, pero en la elección de contralor hay malos manejos, hay temas amañados y hay muchos intereses. Yo estoy participando tranquila y limpiamente y por eso siento vulnerados mis derechos”, agregó.

Por último, Ordoñez indicó que las entidades vinculadas en la tutela tienen hasta el próximo martes 25 de enero para allegar la documentación solicitada por la jueza y posteriormente esta deliberará si se le vulneraron los derechos del candidato.

“Si la jueza determina que hubo vulneración, le ordenará al Tecnológico que tenga en cuenta en mis experiencias, lo que me metería en la terna pues hasta donde tengo entendido estoy a 0,3 puntos del tercer candidato”, explicó.