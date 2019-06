Otro paso para descontaminar el río Medellín

A pesar de todos esos esfuerzos, con trabajo de entidades públicas y empresas privadas, la Subdirectora ambiental del Área Metropolitana reconoció que el estado actual del río responde al de “un cuerpo de agua urbano que recibe y evacúa las aguas residuales domésticas e industriales de los 10 municipios que integran el Valle de Aburrá”; es decir, aún no es un afluente que pueda considerarse limpio.

De forma simultánea se creó el Plan Quebradas, donde hay 19 microcuencas priorizadas para intervenir de forma integral; es decir, tomando en cuenta factores como saneamiento básico, protección de ecosistemas, cultura y educación ambiental. En este último, el reto es vincular a la ciudadanía para que no use los cauces como botaderos de basura, colchones y escombros.

Ciudadanos como Virgelina Gómez lo notaron. “Me acuerdo que en los primeros años de operación del metro me preguntaba por qué habían construido las estaciones al lado del río, si olía tan mal. Luego supe que era necesario volver al río para salvarlo”, contó esta docente jubilada.

Aún hacen falta otros detalles por controlar. Por ejemplo, según Ochoa, no todas las casas vierten sus aguas en las redes oficiales y por eso algunos residuos terminan escurriendo en quebradas y luego en el río.

“Quedan pendientes unas 22.000 viviendas del Aburrá que no están conectadas al sistema de alcantarillado, porque son irregulares (barrios en zona de alto riesgo no mitigable o de invasión)”, manifestó y aclaró que mientras esas barriadas no regulen su situación, la ley les impide prestar servicios.

Y aún cuando se logre concretar la limpieza de las aguas, el imaginario de un río para pescar seguirá siendo lejano, pues la velocidad que hoy tiene la corriente es tal que ninguna especie animal (pez) podría vivir en esas condiciones.

Es que con la operación conjunta de las plantas de Bello e Itagüí, EPM espera elevar el nivel de oxígeno disuelto en el río a un promedio de 5 miligramos por litro (mg/l). El valor mínimo de oxígeno disuelto que representa condiciones adecuadas para la supervivencia de los peces es aproximadamente 4 mg/l, según el decreto 1594 de 1984.

Sin embargo, Ochoa es optimista pues dice que ha visto señales de mejora en los comportamientos de los ciudadanos. Por ejemplo, el consumo promedio de agua en las viviendas pasó de 22 metros cúbicos por mes, a solo 13, en las 1,2 millones de instalaciones de acueducto que tiene EPM.

“La gente está volviendo al río. Los alumbrados se hacen allá (aunque están interrumpidos por la construcción de Parques del Río), se han llevado eventos como el Desfile de Silleteros, y la gente está comprometida con denunciar a quienes hacen vertimientos irregulares”, agregó Ochoa y apuntó que gracias a esas conciencia ambiental, el sueño de descontaminar del río no será un logro de la ingeniería, sino de toda la sociedad .