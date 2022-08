Cuando se disponía a dirigirse a un evento en homenaje a las personas desaparecidas, Álvaro González Serna recibió una llamada para informarle que la búsqueda de 9.261 días de su hija Vanessa había llegado a su fin. Ahora era una menos en la larga lista de personas de las que sus familiares no tienen rastro alguno.

“Iba a salir y me llamaron desde Estados Unidos. Una mujer me habló y me describió las características de mi hija, según la foto y unos datos que tenía de mí los cuales no eran conocidos, y me dijo que había visto a mi hija”, relató este hombre, quien no tenía noticias de Vanessa desde el 21 de abril de 1997, cuando grupos armados se la quitaron de los brazos en la vereda Pedregal Bajo, corregimiento de San Cristóbal, Medellín.

Álvaro no podía contener las lágrimas ni la emoción por tener la primera noticia de ella en 25 años, cuatro meses y ocho días, porque, según sus palabras, todas las estrategias de búsqueda hasta entonces habían sido infructuosas.