Pago de seguros cerró capítulo que puso patas arriba a Hidroituango

“La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. He pasado por todo tipo de oprobios, todo tipo de insultos, tratando de dañar la mayor riqueza que puedo tener como político, con lo que nosotros construimos, y es generar confianza”, le dijo Fajardo a EL COLOMBIANO, tras conocer la decisión de la Contraloría.

No es solamente el epílogo de un episodio convulsionado para Hidroituango, también lo es para varias personas naturales, como Sergio Fajardo, cuya campaña presidencial estuvo pendiendo de un hilo por cuenta del fallo.

En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva, los 26 procesados ya no saldrán en el boletín de responsables fiscales, ni en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad. A su vez, el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) ya no tendrá ninguna inhabilidad a la vista para continuar al frente de la construcción.

Cuestión de seguros

Para blindar el proyecto, EPM adquirió una póliza con Mapfre hasta por 2.550 millones de dólares para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, con un deducible de 1 millón de dólares.

Esta fue la póliza que vinculó la Contraloría en el fallo de segunda instancia. Según el acuerdo de transacción firmado el pasado 10 de diciembre, Mapfre pagaba 983,8 millones de dólares y EPM renunciaba a cualquier reclamación futura, es decir, el acuerdo suscrito no es demandable.

Si la salida del embrollo en el que estaba Hidroituango era o no un problema de seguros fue parte de la discusión que se agitó por la sanción de la Contraloría. El alcalde Daniel Quintero dudaba de este pago y por eso, precisamente, se despachó en varias oportunidades en contra de los contratistas del proyecto.

Justo en pleno debate por el propósito de Quintero de sacar de la obra a los contratistas por el fallo de primera instancia de la Contraloría, hubo un contrapunteo entre el alcalde y el gobernador Aníbal Gaviria. Este último dijo el 13 de octubre: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago de las compañías de seguros”.

Quintero le replicó en Twitter: “No señor gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.

Finalmente, los seguros terminaron cubriendo $4,342 billones del detrimento patrimonial establecido por la Contraloría y ninguno de los 26 responsables pagó un peso.

Quintero volvió a decir ayer que antes de terminar su gobierno avanzará “en la recuperación de otros $5 billones”.

Cualquier responsabilidad adicional y monto a pagar por fuera de este proceso de responsabilidad fiscal tendrá que zanjarse ante un juez. EPM presentó una demanda por $9,9 billones contra los tres consorcios contratistas, sin embargo, esta fue inadmitida y permanece quieta desde que se presentaron recursos contra la decisión de inadmitirla.

Otro tema que saltó a la palestra fue el de cómo la tasa de cambio movería el valor en pesos de los pagos de Mapfre y Sura, y si se completaría o no la bolsa de $4,3 billones que estableció la Contraloría.

El pasado martes, Quintero dijo: “La misma Contraloría definirá el monto adicional que deberá pagar los condenados responsables por descalse en la tasa de cambio (SIC). Estimamos este monto entre 30 y 150 mil millones”.

Al final, el monto certificado por el ente tuvo un excedente de $$11.789 millones.