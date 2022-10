El Parque de las Aguas ya no es lo que era. En eso concuerdan, por lo menos, visitantes y vendedores. Ya no hay filas enormes desde temprano y el parqueadero se mantiene semivacío. Al entrar, los turistas preguntan por las atracciones y muchos, con desagrado, reciben la noticia de que los toboganes no funcionan y la piscina de olas no hace olas. Algunos, renegando, se devuelven.

Es evidente que los mejores días del parque ya pasaron. La piscina de olas, uno de sus atractivos principales, lleva 20 días sin funcionar porque el motor tiene problemas. Y no es la primera vez que sucede, este año ha pasado varios periodos iguales por problemas en el compresor.