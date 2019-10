¿Qué pasará con Parques del Río? Su continuidad está en vilo

Santiago Gómez. Seguimos contando con vos.

“No es que no queramos el proyecto que fue diseñado por Urbam en el plan Bio 2030. Ahí dice que se debe comenzar en Acevedo, en el norte, que era donde el río Medellín no tenía canalización y donde la avenida Regional se cortaba en Moravia. El objetivo inicial debió ser completar la vía entre Moravia y Zamora y haber hecho el gran parque. Pero se decidió iniciar en el centro. Ese proyecto debe continuar porque no es un parque ni un soterrado sino un detonante para reurbanizar a Medellín. Ahora con la primera etapa del parque, la pregunta por resolver es cómo llevar a vivir a Barrio Triste y a La Bayadera entre 50.000 y 100.000 personas para que puedan disfrutar del parque. La reurbanización de la zona es lo primero antes de continuar con las otras fases. Por ahora eso porque sino sigue siendo un parque al que no va ir nadie (...) Es mentira que las demás fases se iban a hacer a punta de valorización, plusvalías y peajes. Es un mito”.

Daniel Quintero. Independientes.

“Me encanta Parques del Río, me sueño unidos los cerros Nutibara y El Volador con un gran parque, con malecones, un espacio turístico que genere riqueza para la ciudad y cree muchos metros cuadrados de espacio público. Hay unos retos financieros para poder continuar el proyecto porque hay prioridades en este momento: el metro ligero de la 80, el tren de cercanías, el hospital de salud mental y la universidad del norte. Sin embargo, vamos a mirar si el modelo se puede continuar con una financiación creativa que involucre a la Nación. Hay expertos que están hablando que hay modelos en los cuales la Nación podría vincularse si se integra con un proyecto de metro. El proyecto actual contempla una franja para lo que sería una parte de un metro subterráneo. Así está planteado. La financiación del Estado abarataría y aceleraría la continuación del proyecto. En principio, veo difícil la financiación. De lograr la financiación creativa, sí”.

Alfredo Ramos. Centro Democrático.

“Debo ser franco, el proyecto es muy bonito y urbanísticamente es muy importante, pero a la ciudad no se le ha dicho todo lo que seguiría con Parques del Río. Si me dicen que cada metro cuadrado costó $20 millones y que si queremos hacer más de 11 kilómetros va a costar más que el plan de expansión del Metro, como se está estimando; y que a los vehículos particulares se les puede estar poniendo un peaje de $18.000, cambiaría mucho. Como parque me parece espectacular, pero como proyecto de infraestructura y de movilidad es supremamente costoso para la ciudad. Creo que hay que descentralizar la oferta de parques en Medellín, en vez de ejecutar recursos en un solo proyecto, quiero llevar estos espacios a diferentes comunas. Estimamos que sean espacios de cuatro manzanas, como un gran parque central por comuna, que se conviertan en centralidades con juegos para niños, zonas para mascotas y mucha arborización”.

Juan Carlos Vélez. Medellín Avanza.

“El problema de Medellín es que no tiene recursos. La única manera es vendiendo la participación en una empresa pública, cosa que yo no haré. Por ejemplo, mantendré a EPM 100 % pública. El proyecto es muy ambicioso y hubo con qué hacerlo cuando se tuvieron recursos producto de la venta de la participación del Municipio en UNE. Pero hoy no están esos recursos, la disponibilidad de dineros es limitadísima por la disminución de transferencias de EPM el año entrante. Entonces pensar en cualquier posibilidad de continuar con el proyecto es muy difícil. Estoy hablando de la ampliación de la Autopista Sur a seis carriles, que se requieren de manera urgente, con recursos del Área Metropolitana. Está el espacio y no hay que adquirir predios, hay que mover algunas redes de servicios públicos. Optaría por esta alternativa y podría incluir algunos apartes de Parques del Río, siempre y cuando se puedan ejecutar con esos recursos”.

*Aparecen en orden alfabético.