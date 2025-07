ERA: el fondo que revoluciona el cine colombiano con voces afro e indígenas

La primera convocatoria se abrió el pasado mes de febrero. Se presentaron once proyectos, se seleccionaron ocho y se escogieron 4 finalistas: Soñé su nombre , de la directora Ángela Carabalí, de Medellín; Sein Zare y la partícula de Dios , de Amado Villafaña y Pablo Mora, de la Sierra Nevada de Santa Marta; Un viejo sin documentos , de Yuriet Romero y Edgar Luque, de Santa Marta y Freedom , de Louis Alfred Robinson, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Hoy apoyamos cuatro películas visibles, nacidas de la Sierra Nevada, San Andrés, el norte del Cauca y Santa Marta, son historias que abarcan una diversidad de géneros y miradas: primer largometraje hecho integralmente por raizales de San Andrés, visiones tradicionales en diálogo y planteamientos científicos con perspectiva global desde las comunidades de la Sierra Nevada, una comedia Caribe desde Santa Marta y un cine que aborda la sanación de un país herido por las desapariciones, con historias que buscan encontrar a quienes nos faltan”, agregó la presidenta de Manos Visibles.

Todos los proyectos están en diferentes etapas de desarrollo. Soné su nombre es el más adelantado, incluso se ha presentado en festivales de Toronto y San Francisco y espera estrenarse a comienzo de 2026.

El documental nace de un sueño. Esau, el papá de Angela Carabalí está desaparecido hace más de 30 años. Un día cualquier se le aparece en un sueño y le pide que lo busque, ella decide hacerlo y documentar el proceso.

“En mi caso decidí trabajar esta problemática desde un ámbito poético y en el cual la realidad y lo onírico se entretejen por la naturaleza de mi propia historia. Yo creo que si no hubiera sido así, tal vez yo no me hubiera centrado en narrar la violencia porque yo sentía que ya habían otros autores y que ya habían otras miradas que lo estaban haciendo”, dice Carabalí, quien tras este sueño con su

En los últimos cinco años Manos Visibles ha fortalecido más de diez productoras en ciudades como Tumaco, Quibdó y Santa Marta, promovido coproducciones de impacto como Las Visitantes, y tejido redes con instituciones clave como el Ministerio de Cultura, Proimágenes Colombia, el Bogotá Audiovisual Market -BAM-, la incubadora de industrias culturales Prana, la Asociación de Productores Audiovisuales Negros de Brasil -APAN- y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

El Fondo Audiovisual para la Equidad Racial, ERA cuenta con el apoyo de Luminate y Ford Fundation. La siguiente convocatoria se hará el próximo año.