Estudio revela que pequeños mineros no dejan el mercurio

Aunque PlanetGold y Corcreser (Corporación de Centros Regionales de Servicios), que realizaron el estudio mediante una alianza, no ahondan en las razones por las cuales los pequeños mineros de subsistencia y los tradiciones no dejan el mercurio, sí emitieron una conclusión:

Tradición y cultura

Al respecto, el secretario de Minas de la Gobernación, Jorge Jaramillo Pereira, aseguró que el mercurio se usa en mayor medida en la minería de aluvión (de río o corrientes de agua) y está muy arraigado en las comunidades del Bajo Cauca y el Nordeste.

"La gente lo usa porque hay una tradición muy fuerte, lo han usado muchos años, y muchos mineros son reacios a la nueva tecnología", indicó.

Para muchos es algo cultural que les transfirieron sus abuelos y padres y por eso siguen conservando esta tradición, a pesar de que ya existen metodologías equivalentes al mercurio y con mejores resultados en la extracción del oro.

Su compañero de Fomento y Desarrollo Minero de la misma secretaría, Santiago Pérez, aclaró que a pesar de saber que este grupo de mineros aún usan el mercurio, la dependencia no puede luchar contra el flagelo. "Como ya se sabe que usar mercurio es ilegal, no podemos establecer convenios con ellos, porque ya es un problema de tipo policivo", advirtió.

Sin embargo, a través del Centro de Formación Minero Ambiental del Sena, en El Bagre, se realizan jornadas de capacitación sobre nuevas formas y tecnologías para extraer el oro y personas de estas comunidades participan.

La última capacitación se hizo de manera virtual en agosto sobre temas como legislación minero-ambiental, seguridad en minería subterránea, topografía y eliminación del mercurio, entre otras.

Según el estudio de PlanetGold, el municipio que más usa el mercurio es El Bagre, con 26,3 %; seguido por Remedios (20,9 %); San Roque (20,1 %); Cáceres (13,8 %); Nechí (8,8 %) y Tarazá (7,6 %).

Otros datos revelan que el sistema en el que se usa con más frecuencia el mercurio es la batea (154 %, es decir, 192 personas de las encuestadas); el molino cerrado (29,7 %); y el 11,3 % utiliza ambos sistemas.

En las entrevistas, una barequera de Zaragoza respondió al trabajo de PlanetGold: “Lo que me mueve a trabajar es la situación económica para subsistir. El mercurio lo usamos para limpiar los oritos porque nos queda más fácil sacarlo, cuando es orito grueso sale más fácil. He escuchado que ese mercurio trae enfermedades extrañas, en mi caso mantengo dolor en los pies, la cadera y a veces la vista se me nubla, y digo que eso puede ser del mercurio, me gustaría cambiarlo porque es muy dañino”.

Otra barequera de Tarazá dijo sí saber sacar el oro sin mercurio, “pero lo que no tenemos es el implemento, las herramientas, no tenemos forma de comprarlas, esperamos que nos ayuden”