Hoy, miércoles, 13 de septiembre, les tocó el turno de quedarse guardados a los autos de uso particular cuyas placas terminan en 4 y 6 en Medellín y el valle de Aburrá porque los cobija el pico y placa, una restricción que está vigente para estos entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. Esa misma medida obliga a no circular, en el mismo horario, a las motos cuyas placas comiencen por los números 4 y 6.

Igualmente, el pico y placa de hoy pesa además sobre los taxis con placas finalizadas en el dígito 9, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

El objetivo del pico y placa es mejorar el tráfico y la movilidad de los ciudadanos y, de paso, actuar positivamente sobre la calidad del ambiente, pues, según el razonamiento de las autoridades de tránsito, a mayor velocidad se da una menor emisión de gases contaminantes.

Quien incumpla este mandato puede hacerse acreedor a una multa de más de 522.000 pesos y hasta a la posibilidad de que le retengan el vehículo.