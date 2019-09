Cambios en el pico y placa por prevención ambiental en el Aburrá

Las tres primeras semanas de octubre serán las más difíciles en lo que a calidad del aire se refiere en el Valle de Aburrá. Por eso, y para prevenir que la concentración de contaminantes aumente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá decretó el estado de prevención, que significa un pico y placa extendido, incluyendo los sábados.

La medida empezará a regir el próximo lunes 30 de septiembre y hasta el 1 de noviembre. La novedad es que vuelve el pico y placa los sábados y que la restricción cobijará a las motos de cuatro tiempos, mientras que los camiones de modelos iguales o anteriores a 2009 no podrán circular de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.