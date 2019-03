La contaminación obligó a extender el pico y placa

Desde hoy y hasta el viernes los 10 municipios del Valle de Aburrá extendieron el pico y placa para vehículos particulares y motos, que pasará de 4 a 9 horas al día. La medida se tomó para evitar un mayor deterioro en la calidad del aire, explicó María del Pilar Restrepo, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana.

La restricción aplica para vehículos particulares (según su último dígito de placa) y motos de dos y cuatro tiempos (primer dígito de la placa), de acuerdo con la rotación que se venía empleando hasta ahora y que incluye seis dígitos por día (ver gráfico).

Lo que sí cambia es el horario: esos carros y motos no podrán circular entre las 5:00 a.m y 10:00 a.m.; y entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Cabe anotar que si los vehículos son de modelos anteriores a 1996, el pico y placa será aún más restrictivo: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., de forma continua, utilizando el mismo patrón por número de placa.

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, explicó que durante los tres días de estado de emergencia no habrá vías exentas del pico y placa. Y aclaró que los vehículos eléctricos o que operan a gas no están cobijados por las restricciones.

En cuanto al transporte masivo, el Metro de Medellín informó que estará monitoreando la afluencia de usuarios para tomar las medidas operacionales necesarias.

Según el Poeca (Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica, decretado por el Área Metropolitana en 2018) , el sistema podría igualar las frecuencias de las horas valle con las de hora pico; es decir, poner a circular los trenes cada tres minutos durante todo el día.

Los camiones y volquetas que circulen por cualquiera de los 10 municipios del Aburrá tendrán las mismas restricciones de los vehículos particulares. Pero la extendida (de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.) será para los modelos iguales o anteriores a 2009.

Cabe anotar que el estado de emergencia irá hasta el viernes. Eso quiere decir que el próximo sábado el pico y placa se aplicará como venía haciéndose hasta ahora (de 7:00 a.m. y 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., este sábado para las impares).