Antes de salir de casa recuerde que este martes 14 de febrero rige el pico y placa para los vehículos particulares con placas terminadas en 5 y 7, así como para las motocicletas de dos y cuatro tiempos que comiencen con estos mismos dígitos. Para el caso de los taxis, no podrán salir los terminados en 0.

En ambos casos, la medida va hasta las 8:00 de la noche y su incumplimiento puede ser sancionado por cualquier autoridad de tránsito de los 10 municipios del Valle de Aburrá: Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Las sanciones que pueden aplicar van desde una multa de $523.000 hasta la inmovilización del vehículo. Recuerde que para este primer semestre siguen exentos de la restricción los vehículos para atender emergencias y salud personalizada o domiciliaria; los que funcionen con gas combustible en alguna de las tipologías establecidas en la Ley 2128 de 2021; los eléctricos o híbridos; los de transporte especial, de alimentos y/o elementos perecederos y los de la fuerza pública, entre otros.

Se van las vías exentas

No obstante, ya no habrá vías exentas de la restricción, según la última información de las autoridades de movilidad. Los conductores que aprovechaban la avenida Regional, la autopista Sur y otras vías para movilizarse, aún cuando tienen pico y placa, no lo podrán seguir haciendo a partir del lunes 20 de febrero, según lo anunció el Área Metropolitana tras la reunión de los 10 secretarios de movilidad de la región, este lunes.

La determinación se tomó en el consejo metropolitano, puesto que “estas vías exentas se encontraban operando en su máxima capacidad y afectando la movilidad y prestación del servicio de transporte público en la región metropolitana”.

La primera semana la restricción tendrá sanciones pedagógicas, pero después del 27 de febrero los conductores que no la respeten tendrán una sanción de 522.900 pesos.

Así las cosas, además de la avenida Regional en Medellín y Bello y la autopista Sur en Medellín, Itagüí y La Estrella, también aplicará a la vía Las Palmas y su conexión por la avenida 33 con el Sistema Vial del Río y las vías paralelas a la quebrada La Iguaná y su conexión con el túnel de Occidente, el puente Horacio Toro y las vías barriales, las cuales hasta esta nueva decisión estaban exentas de la medida.

En otros municipios también se impondrá el pico y placa así: en Caldas regirá en la carrera 50 (vía vieja a Caldas) desde la Calle 107 sur hasta la Y de Primavera, la carrera 45 (variante a Caldas) en todo el territorio caldense y la calle 134 sur entre las carreras 45 y 50. En La Estrella regirá en la carrera 50 (vía vieja a Caldas), la carrera 48 (variante a Caldas) y la calle 100 sur entre las carreras 50 y 48.

A esta hora del martes, las autoridades no han reportado mayores complicaciones en la movilidad, pero recomiendan salir rápido de la casa y transitar con cuidado para evitar incidentes.