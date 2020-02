Aunque mejoró calidad del aire, cambios en pico y placa inician el lunes

Las concentración de contaminantes en el aire del área metropolitana disminuyó este domingo. De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y Valle de Aburrá, Siata, a las 5:00 p.m. solo tres de las 22 estaciones de monitoreo de calidad del aire estaban en naranja.

Se trata de dos estaciones de tránsito ubicadas en La Estrella y cerca al Museo de Antioquia (no se toman en cuenta para declarar los estados de prevención, pues no son sectores residenciales), que presentaban concentraciones de 45 y 40 microgramos de PM2.5 por cada centímetro cúbico de aire.

Eso indica que la cantidad de partículas contaminantes es dañina para grupos sensibles como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y el Protocolo Operacional para Enfrentar Episodios​ de Contaminación Atmosférica, Poeca, adoptado por el Área Metropolitana.

Cabe anotar que el viernes eran seis las estaciones en naranja, y el sábado la cifra había subido a 10.

Medidas siguen en firme

A pesar de la mejora, que es consistente con la disminución de carros en las vías que usualmente se presenta los domingos, desde este lunes y hasta nuevo aviso la ciudad estará en estado de prevención, lo que significa que habrá cambios en el pico y placa y mayor vigilancia para las industrias asentadas en el Aburrá.

El cambio más relevante es que las motos de cuatro tiempos también estarán incluidas en el pico y placa, con la misma rotación de las de dos tiempos. Eso significa que este lunes tendrán restricción todas las motos con placas que comienzan en 0 y 1.

El horario de la restricción se mantiene igual: de lunes a viernes 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. “En este inicio del episodio no habrá pico y placa los sábados y domingos”, dijo Palacio y aclaró que la ciclovía de este domingo no se verá afectada por el episodio.

A las volquetas y camiones también se les aplicará el pico y placa en horarios convencionales para vehículos de modelos 2010 a 2020. Los demás (modelos iguales o anteriores a 2010) tendrán una restricción extendida que va de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.

Carlos David Hoyos, director del Siata, explicó que por estos días “tenemos pequeñas partículas (en el aire) asociadas a incendios forestales. Hace poco tuvimos el incendio en Porce que fue puntual y podíamos aportar para mitigarlo. Ahora tenemos muchos incendios en el sur del país y países vecinos, donde ya no podemos hacer algo para controlarlos. Por eso lo recomendable es disminuir nuestras propias emisiones”, dijo.

Entre tanto Juan David Palacios, director del Área Metropolitana, señaló que inicialmente el estado de prevención estaba contemplado para el 17 de febrero y hasta el 4 de abril, pero que el progresivo deterioro precipitó la decisión.