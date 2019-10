Piden revocar citación a la consulta del área de Oriente

Presidentes de los concejos de 11 municipios agrupados en la Asociación de Concejos del Oriente radicaron una petición de revocatoria, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que anule la resolución 11297 de 2019 en la que se convoca a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la propuesta de crear un área metropolitana.

Los municipios donde está citada la votación son El Santuario, El Retiro, La Ceja, Rionegro, El Carmen de Viboral, San Vicente, Guarne, Concepción, Granada, El Peñol, Guatapé, San Rafael y Abejorral. La pregunta única de la consulta, con posibilidad de responder “sí” o “no” quedó así en la resolución: ¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño, que estaría conformada por los municipios mencionados?

Según Sofía Nelfi Santamaría García, presidenta de la Asociación de Concejos del Oriente, organización que agremia 26 municipios, dijo que la solicitud se fundamenta en el incumplimiento de requisitos de ley sobre los mecanismos de participación ciudadana y sobre el control de constitucionalidad de este tipo de iniciativas.

“Este no es el momento para decidir sobre el área metropolitana en plenas elecciones, ni tampoco la forma. No tuvieron en cuenta los concejos, ni el proyecto pasó por la Asamblea”, justificó. Añadió que, por solicitud del gobernador, los alcaldes de Granada, Guatapé y El Carmen de Viboral sometieron a consideración de sus respectivos concejos la iniciativa del área metropolitana, la cual fue negada por los cabildos. “A muchos municipios no nos conviene estar en un área metropolitana porque ya estamos dentro de una provincia y porque no tenemos los problemas comunes de Rionegro y los municipios del altiplano”, añadió.